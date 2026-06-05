БАКУ /Trend/ — Проходит первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:
1. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дипломатической службе» (третье чтение);
2. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики» в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики № 150-VIIQD от 7 марта 2025 года «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией»;
3. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» (первое чтение);
4. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об исполнении» (первое чтение);
5. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики» (первое чтение);
6. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики» (второе чтение);
7. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об охране зеленых насаждений»» (второе чтение);
8. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках» (второе чтение).