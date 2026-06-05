Два судна с азербайджанскими моряками атакованы беспилотниками в Азовском море — есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В ночь на 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два грузовых судна — теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие в балласте из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В результате атак погибли пять человек.

Как сообщает Trend, об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на данные Морского спасательно-координационного центра Тамань, поступившие в 03:04 по московскому времени.

«На т/х "Натра" зафиксированы четыре попадания БПЛА, два члена экипажа погибли, пожар потушен силами экипажа, судно остаётся на плаву и нуждается в буксировке. На т/х "Циркон" также зафиксированы четыре попадания в район надстройки, три члена экипажа погибли, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках, судно догорает», — следует из оперативного доклада.

Теплоход «Натра» (флаг Белиз) нёс на борту 12 человек, теплоход «Циркон» (флаг Палау) — 14. Все они являлись гражданами Азербайджана, нанятыми на суда в частном порядке как наёмные моряки. Оба судна ходят под иностранными флагами и не имеют отношения к азербайджанскому государству. Атаки произошли с разницей чуть более часа: «Натра» была поражена в 00:45, «Циркон» — в 01:55.

Выживших подобрали три судна, проходившие в районе трагедии. К утру все спасённые моряки были доставлены в порт Ейска. Для буксировки повреждённой «Натры», оставшейся на плаву, выдвинулись два буксира.