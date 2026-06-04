В Баку состоялась презентация короткометражного фильма «Один против врага» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась презентация созданного с использованием искусственного интеллекта короткометражного фильма «Один против врага», посвященного Национальному герою Азербайджана Натигу Гасымову.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие представители государственных учреждений, депутаты, общественные деятели, члены семьи Натига Гасымова, члены семей шехидов, деятели искусства, актеры, режиссеры, представители СМИ и общественности.

Открывая мероприятие вступительной речью, Диляра Алиева отметила, что этот фильм является проектом, созданным с помощью искусственного интеллекта и посвящённым героизму Натига Гасымова.

«В работе над фильмом не участвовали реальные актёры, режиссёр, гримёр или оператор, однако созданные изображения выглядят максимально реалистично. Натиг Гасымов работал киномехаником в кинотеатре в Мингячевире и проявлял особый интерес к кино. Для реализации проекта мы обратились в Бакинский медиацентр. Благодарим их за поддержку в создании этого фильма», — сказала она.

Специалист по искусственному интеллекту Сарван Гусейн, выступая на мероприятии, отметил, что снять фильм о Натиге Гасымове было одной из его самых больших мечт. «Хочу выразить благодарность брату и племяннику Натига Гасымова за оказанную поддержку. Некоторые кадры, которые зрители увидят в фильме, были созданы на основе сцен из Ходжалы, и при помощи искусственного интеллекта доведены до максимально реалистичного вида. Более 80 процентов сцен основаны на реальных изображениях. Хотя полностью передать эмоции с помощью искусственного интеллекта сложно, считаю, что нам это во многом удалось. Надеюсь, зрители также это почувствуют», — сказал он.

Редактор проекта фильма Фариз Алиев в беседе с журналистами более подробно рассказал о картине.

«Этот 25-минутный фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта и посвящённый Национальному герою Азербайджана Натигу Гасымову, конечно же, не может в полной мере отразить весь масштаб его подвига. В фильме показана его борьба с противником, то, как он в течение пяти дней и пяти ночей поднимался к тому храму и защищал его. Этот проект является первым подобным опытом в Азербайджане. Хотя искусственный интеллект открывает большие возможности, он также имеет немало ограничений, особенно когда речь идёт о военном фильме. Однако, на мой взгляд, специалист по искусственному интеллекту Сарван Гусейн достойно справился с поставленной задачей. Поскольку это военная тематика, нам были необходимы консультации. Большую помощь оказали члены семьи Натига Гасымова, которые рассказали нам эту историю, что помогло в формировании сценария. Фильм является работой студии Soy Production. В фильме, созданном с помощью искусственного интеллекта, нет реального оператора, гримёра или актёров — всё создаётся за рабочим столом. Производство фильма потребовало немалых затрат. Бакинский медиацентр оказал нам финансовую поддержку, за что мы выражаем ему благодарность. Этот фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта, обошёлся в четыре раза дешевле, чем реальный военный фильм аналогичного масштаба», — отметил он.

После этого состоялся показ фильма.

По завершении показа слово было предоставлено брату Национального героя.

Брат Натига Гасымова - Нофель Гасымов подчеркнул, что этот день стал одновременно и поводом для гордости, и очень эмоциональным событием. По его словам, когда брат работал киномехаником, он брал его с собой на показы военных фильмов. «Брат говорил: посмотри, сколько тут героических сыновей. Я тоже, когда вырасту, стану героем», — сказал Нофель Гасымов.

Он отметил, что видел множество военных фильмов, однако впервые посмотрел картину без актёров, основанную на реальных событиях. По его словам, фильм оказался настолько впечатляющим, что сдержать эмоции было невозможно.