В Шуше строится новая система очистки дождевых и сточных вод - ADSEA

ШУША /Trend/ - В городе Шуша продолжаются строительные работы по инфраструктурному проекту, предназначенному для сбора и очистки дождевых и сточных вод.

Как сообщает Trend, об этом заявил в интервью журналистам заместитель председателя Правления Региональной службы водной мелиорации Ильхам Гулиев в рамках медиатура, организованного Азербайджанским государственным агентством водных ресурсов (ADSEA) в город Ханкенди и Агдеринский район.

По его словам, в рамках проекта будет обеспечен централизованный сбор и очистка дождевых и сточных вод города Шуша.

«Дождевые воды будут собираться по трубам диаметром 1200 миллиметров и подаваться на очистные сооружения. В то же время бытовые и сточные воды будут собираться по трубам диаметром 600 миллиметров и транспортироваться на очистные сооружения сточных вод.

Сточные воды будут очищаться на специальных очистных сооружениях в соответствии с нормативными требованиями. Затем очищенные воды будут сбрасываться в реку Гаргарчай и на последующем этапе могут быть использованы для оросительных целей», - отметил он.

По словам заместителя председателя, в настоящее время на территории интенсивно продолжаются строительно-монтажные работы, и планируется завершить проект в ближайшее время.

«Основная цель проекта - сбор и очистка дождевых и сточных вод в городе Шуша, охрана окружающей среды и обеспечение эффективного использования водных ресурсов», - добавил он.