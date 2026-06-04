В Ханкенди построят коллектор для сбора дождевых вод

ХАНКЕНДИ/Trend/ - В Ханкенди планируется строительство новой коллекторной системы для сбора дождевых вод.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам в ходе медиатура, организованного в Карабахе, начальник Карабахского регионального управления по эксплуатации мелиоративных систем Мушфиг Адыгезалов.

Он отметил, что в настоящее время ведутся проектные работы.

По словам Мушфига Адыгезалова, наряду с инфраструктурой водоснабжения и канализации города будет также реконструирована система коллекторов, обеспечивающая управление ливневыми стоками.