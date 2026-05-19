ASAN Müraciət принимает обращения граждан по 164 категориям - Аслы Ибрагимли

БАКУ /Trend/ - ASAN Müraciət принимает обращения граждан по 164 категориям.

Как сообщает Trend, об этом заявила руководитель Информационной системы ASAN Müraciət Аслы Ибрагимли на панельной дискуссии под названием "Модель ASAN в урбанизации: роль государственных услуг и волонтерства" в павильоне Агентства государственной поддержки Организации «ASAN Könüllüləri», проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Она отметила, что информационная система ASAN Müraciət и мобильное приложение ASAN Müraciət являются важным коммуникационным мостом между гражданами и государственными учреждениями.

А.Ибрагимли сказала, что платформа принимает обращения по проблемам дорог и транспорта, вопросам окружающей среды, проблемам охраны и безопасности, трудностям, связанным с коммунальными услугами, а также по инфраструктурным проблемам:

"В целом Информационная система ASAN Müraciət принимает обращения по 164 различным категориям.

После получения обращений от граждан команда ASAN Müraciət анализирует их и направляет в соответствующие государственные органы. В настоящее время в этой системе участвуют около 100 государственных учреждений".

Она добавила, что ASAN Müraciət не только помогает решать проблемы, но и поощряет более активное участие граждан в городской жизни.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.