Жилье - это вопрос реализации базового права каждого человека - еврокомиссар

БАКУ/Trend/- Жилье - это вопрос реализации базового права каждого человека.

Как сообщает Trend, об этом заявил в видеообращении еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в ходе диалога на тему "Глобальный жилищный кризис: какой план действий?" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, в Европе жилье рассматривается как вопрос достоинства и социальной справедливости.

"Жилье - это вопрос реализации базового права каждого человека жить в безопасном и здоровом месте. Однако для слишком многих людей в Европе и по всему миру это право остается недостижимым", - отметил он.

Д.Йоргенсен подчеркнул, что текущий кризис выходит далеко за рамки жилищной сферы.

"Это не просто жилищный кризис. Это социальный кризис, который ослабляет сплоченность общества. Это экономический кризис, угрожающий конкурентоспособности, ограничивающий мобильность рабочей силы и сдерживающий развитие образования", - сказал он.

Йоргенсен отметил, что это кризис, который негативно влияет на демографию, потому что слишком много молодых людей не могут покинуть родительский дом и создать собственную семью.

"Сильнее всего от кризиса страдают работники жизненно важных сфер, молодежь и люди, находящиеся в уязвимом положении. Во многих сообществах рост арендной платы и ограниченный доступ к социальному жилью приводят к увеличению риска бездомности",- сказал еврокомиссар.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.