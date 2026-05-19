При поддержке Yelo Bank состоялась культурная программа «Голос города» (ФОТО)

В рамках Baku Urban Week на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарли прошла специальная культурная программа «Голос города». Этот проект, ставший важным шагом на пути к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), был реализован при поддержке Yelo Bank, а также других партнеров, и организован платформами «Sound of Land» и Ateshhub.



Концепция мероприятия строилась вокруг идеи нового взгляда на город — не просто как с сочетанием зданий и улиц, а как с живым ритмом и памятью, объединяющими в себе урбанистику, электронную музыку, цифровое искусство и кинонаследие. Историческая киностудия на одну ночь превратилась в современное арт-пространство, где для гостей была организована эксклюзивная экскурсия в историю «Азербайджанфильма».



Представленные в течение вечера цифровые проекции, живые видео мэппинг-шоу, особая концепция мурала и выступления известных диджеев продемонстрировали многогранную культурную идентичность Баку в особой эстетике. Принявшие участие в мероприятии представители международных организаций, бизнеса и мира искусства выразили свою поддержку развитию современной урбанистической повестки.



Yelo Bank гордится тем, что поддерживает инновационные идеи, креативную экономику и современную трансформацию городской культуры. Банк и впредь будет оставаться надежным партнером таких глобальных и творческих проектов, ориентированных на будущее.



