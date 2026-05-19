НПО играют ключевую роль в защите прав людей с инвалидностью - Айгюн Алиева

БАКУ/Trend/ - Неправительственные организации (НПО) играют важную роль в решении проблем людей с инвалидностью, продвижении их прав и повышении качества жизни.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель правления Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева на мероприятии «Инклюзивные города и независимая жизнь для людей с инвалидностью», проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана уделяет большое внимание проектам, связанным с людьми с инвалидностью.

"За последние годы агентством были профинансированы десятки проектов, реализованных НПО в этом направлении. Эти проекты охватывают различные сферы, включая социальную реабилитацию, психологическую поддержку, инклюзивное образование, возможности трудоустройства, а также спорт и искусство для людей с инвалидностью", - сказала она.

Айгюн Алиева отметила, что НПО находятся ближе всего к сообществу, лучше понимают потребности людей с инвалидностью и способны предлагать гибкие и инновационные решения.

"Поэтому мы всегда открыты к сотрудничеству с НПО и другими заинтересованными сторонами в этой сфере", - подчеркнула она.

По словам председателя правления агентства, сегодняшнее мероприятие является примером такого сотрудничества, объединяющего представителей государственных структур, международных организаций, гражданского общества и самих людей с инвалидностью для обсуждения концепции инклюзивных городов.

Она отметила, что инклюзивный город - это не только наличие пандусов и лифтов:

"Это город, где каждый гражданин, независимо от своих физических возможностей, чувствует себя ценным, уважаемым и вовлеченным. Это город, обеспечивающий равный доступ к общественным услугам, транспорту, образованию, культуре и занятости".

По ее словам, для достижения этой цели необходимо совместно внедрять принципы доступности и инклюзивности в градостроительное планирование, законодательную базу и социальную политику.

Айгюн Алиева выразила уверенность, что дискуссии, презентации и фотовыставка, организованные в рамках мероприятия, помогут выявить существующие проблемы, обменяться успешным опытом и определить практические пути дальнейших действий.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.