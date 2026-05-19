UN-Habitat и Сеть решений ООН в области устойчивого развития объединяют усилия для решения глобального жилищного кризиса

БАКУ /Trend/ - Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Сеть решений ООН в области устойчивого развития (SDSN) объединяют усилия для решения глобального жилищного кризиса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в ходе пресс-конференции, проводимой в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, между UN-Habitat и SDSN был подписан меморандум о взаимопонимании, что является стратегически важной инициативой для UN-Habitat.

Россбах отметила, что партнерство направлено на поиск решений в условиях глобального жилищного кризиса, климатических изменений и стремительной урбанизации.

Она добавила, что стороны планируют использовать механизмы Всемирного форума городов, Всемирного доклада о городах и другие международные платформы для практического сотрудничества.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.