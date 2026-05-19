Азербайджан считает необходимым параллельное развитие социальных и экономических аспектов жилищной политики - Вахид Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане считают, что социальные и экономические аспекты жилищной политики должны развиваться одновременно для обеспечения устойчивого переселения населения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил специальный представитель Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев в ходе диалога на тему "Социальная и экономическая сила жилья", проходящего в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Жилье - это не только социальное право и физическое укрытие. Оно также является драйвером экономической активности. Невозможно обеспечить устойчивый рост без социальной инклюзии, но в то же время невозможно добиться успешного переселения без экономических возможностей", - сказал он.

По словам В.Гаджиева, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана восстановительные и строительные работы ведутся фактически с нуля после 30 лет оккупации.

"В постконфликтной среде обеспечение жильем часто становится первым видимым признаком возвращения и основой для восстановления общественного доверия. Именно поэтому мы строим умные города и села, объединяя элементы социального и экономического развития", - отметил представитель.

Он подчеркнул, что при строительстве новых населенных пунктов особое внимание уделяется образовательной и медицинской инфраструктуре, доступу к государственным услугам, а также созданию условий для экономической активности.

"Мы максимально используем климатические возможности, устанавливая солнечные панели на крышах домов, что позволит снизить коммунальные расходы жителей. Также строятся специальные велосипедные дорожки, чтобы люди могли быстрее добираться до школ и детских садов", - сказал он.

Кроме того, по его словам, правительство Азербайджана создает свободные экономические зоны вокруг новых городов и сел для стимулирования занятости и создания рабочих мест.

"Без экономического развития будет очень сложно обеспечить устойчивое переселение населения", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.