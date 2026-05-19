Жилищная политика должна учитывать социальные и экономические факторы - французский эксперт

БАКУ /Trend/ - Жилищная политика должна рассматриваться одновременно как социальный и экономический вопрос, поскольку жилье составляет основу мирового благосостояния.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил французский эксперт по вопросам урбанистики и жилищной политики Ив-Лоран Саповаль в ходе панели "Социальная и экономическая сила жилья", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Вопросы экономики и социальной сферы в контексте жилья очень тесно связаны между собой. Недвижимость составляет более 50% мирового богатства, и около 60-70% этой недвижимости приходится именно на жилье", - сказал он.

Саповаль отметил, что одной из ключевых задач сегодня является сохранение существующего жилищного фонда и его адаптация к климатическим изменениям.

"Многие люди будут вынуждены менять жилье или адаптировать свои дома не только к изменению климата, но и к демографическим изменениям, включая старение населения. Это один из главных вызовов, с которыми сталкивается Европа", - подчеркнул он.

По его словам, странам также необходимо продолжать развитие жилищного строительства, особенно в сегменте социального жилья.

"Социальное жилье необходимо не только работникам, которым нужно иметь возможность переезжать ради работы, но и студентам. Это серьезный вопрос для наших стран", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул важность внедрения инноваций в строительный сектор и необходимость минимизации негативного воздействия при возведении новых жилых объектов.

"При строительстве новых домов нельзя усугублять уже существующие проблемы. Для решения этих задач нам необходимы инновации, и их потребуется очень много", - добавил Саповаль.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.