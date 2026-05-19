Будущее демократии в жилищной повестке оказалось под угрозой - генсек UCLG

БАКУ/Trend/ - Будущее демократии в жилищной повестке оказалось под угрозой.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала генеральный секретарь организации United Cities and Local Governments (Объединённые города и местные власти, UCLG) Эмилия Саис в ходе диалога на тему "Глобальный жилищный кризис: какой план действий?", проходящего в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, жилищный кризис больше не является проблемой исключительно Глобального Севера или Глобального Юга, а превратился в структурный вызов как для развития, так и для демократии.

"Будущее демократии поставлено на карту в жилищной повестке, потому что мы больше не говорим только о модернизации трущоб или неформальных поселений как о проблеме. Мы также говорим о людях, у которых есть работа, но которые все равно сталкиваются с жилищными трудностями. Это не новая проблема, но сегодня она становится все более заметной, а ее масштабы стремительно растут", - сказала она.

Э.Саис отметила, что муниципальное сообщество осознает необходимость пересмотра существующих подходов к жилищной политике.

"Мы продолжаем строить социальное жилье в неправильных местах. И продолжаем делать это при участии многих институтов, представленных сегодня в этом зале. Это необходимо изменить", — подчеркнула она.

По ее словам, во многих странах продолжается практика выселения людей, самостоятельно построивших жилье в неформальных районах.

"Людей выселяют либо потому, что в этих районах невозможно обеспечить услуги, либо потому, что стоимость земли выросла, и земля рассматривается исключительно как источник дохода. Во многих частях мира и земля, и жилье воспринимаются как товар", - сказала генсек UCLG.

Она подчеркнула, что местные и региональные власти являются неотъемлемой частью как самой проблемы, так и ее решения.

"Нам необходимо менять подходы. Мы должны призывать национальные правительства разрабатывать новые стратегии, вовлекать сообщества в определение того, как они хотят жить, а также учитывать знания коренных народов", - заявила Саис.

По ее словам, в условиях изменения климата и роста миграции особенно важно совместно формировать среду обитания и подходы к жилищному строительству.

"В меняющемся мире, где климатические изменения и перемещение населения меняют демографическую ситуацию, крайне важно совместно создавать жилье и городскую среду, защищать людей от вытеснения и обеспечивать население необходимыми услугами", — сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.