Политическая воля и совместная работа помогут создать устойчивые жилищные решения - верховный комиссар ООН

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил в видеообращении верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе диалога на тему "Глобальный жилищный кризис: какой план действий?", проходящего в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Сегодня ночью миллиарды людей будут спать в домах, которые небезопасны, вредны для здоровья или могут быть у них отняты. В городах на всех континентах люди сталкиваются с принудительными выселениями, стремительным ростом стоимости жизни и острой нехваткой доступного жилья. Число бездомных растет. Масштабные проекты развития приводят к перемещению миллионов людей. Климатический кризис вынуждает семьи покидать свои дома и разрушает их источники дохода. А в зонах конфликтов люди вынуждены бежать и годами жить в крайне нестабильных условиях", — сказал он.

По словам Тюрка, сильнее всего от жилищного кризиса страдают люди, живущие в бедности, а также наиболее маргинализированные группы населения, включая женщин и девочек.

«Неравенство углубляется как между странами, так и внутри них. Многие из вас видят эту реальность своими глазами в своих городах и сообществах», — отметил он.

При этом верховный комиссар подчеркнул, что, несмотря на масштаб существующих вызовов, у мирового сообщества растут возможности для реагирования благодаря солидарности, креативным решениям и приверженности правам человека.

"Некоторые города добиваются значительного прогресса благодаря политике, ставящей людей на первое место", - заявил Тюрк.

По его словам, национальные, региональные и местные власти должны руководствоваться принципами прав человека при разработке жилищной политики.

Ф.Тюрк подчеркнул, что жилищная политика должна основываться на принципах равенства, справедливости и прав человека, а жилье следует рассматривать как право, а не как товар.

Он также подчеркнул необходимость развития устойчивой городской инфраструктуры на фоне усиления климатического кризиса.

"Нам необходимы дома и городская инфраструктура, которые будут углеродно-нейтральными и способны выдерживать экстремальные погодные явления", — отметил Тюрк.

По его словам, национальные и местные бюджеты играют ключевую роль в вопросах финансирования жилья и устойчивой инфраструктуры.

"Сейчас перед нами открывается окно возможностей. При наличии политической воли и совместной работы мы можем создать устойчивые жилищные решения для людей во всем мире", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.