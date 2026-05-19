AZAL возобновил рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские Авиалинии (AZAL) возобновили выполнение рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, которые были временно приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщили Trend в AZAL.

Отмечается, что в настоящее время полеты по данному направлению выполняются в соответствии с утвержденным расписанием.

В авиакомпании подчеркнули, что AZAL продолжает внимательно отслеживать нестабильные погодные условия в регионе и принимает необходимые оперативные решения для обеспечения безопасности полетов.