Традиционного жилищного финансирования недостаточно - Анаклаудия Россбах

БАКУ/Trend/ - Традиционного жилищного финансирования недостаточно.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в ходе диалога на тему "Глобальный жилищный кризис: какой план действий?", проходящего в рамках Всемирного форума городов (WUF13).

"Существующие системы жилищного финансирования явно не работают и не удовлетворяют потребности всех слоев общества. Однако мы видим, что страны разрабатывают креативные и инновационные способы финансирования жилья.

У нас есть большой опыт в области микрофинансирования, когда люди поэтапно улучшают свои жилищные условия за счет микрокредитов, а также через механизмы, основанные на сбережениях местных сообществ", - сказала она.

Россбах отметила важность того, чтобы страны развивали собственные системы жилищного финансирования, а мобилизация внутренних финансовых ресурсов имеет решающее значение.

Она добавила, что жилищная и климатическая повестки должны работать совместно.

"То, как сегодня растут и расширяются города, напрямую связано с жильем. Это касается жилья для бедных и богатых, государственного жилья, самостроя, формального и неформального жилья", - сказала Россбах.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.