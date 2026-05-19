Возобновляется пассажирское ж/д сообщение между Азербайджаном и Грузией

19 мая 2026 12:44 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия достигли соглашения о возобновлении с 26 мая ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Баку–Тбилиси–Баку.

Как сообщает Trend, данная договоренность отражена в подписанном между двумя странами Протоколе Координационного совета.

Отмечается, что Протокол также утверждает передачу контроля над управлением железнодорожной инфраструктурой совместному предприятию ООО BTKI Dəmir Yolları, что является важным шагом в укреплении региональной связанности.

Напомним, что пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Баку было приостановлено в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 и введением особого карантинного режима.

