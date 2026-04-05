МЧС предупреждает о сходе селей и риске наводнений в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В связи с продолжающейся дождливой погодой в Азербайджане в некоторых горных реках в настоящее время наблюдается сход селей. Прогнозируется, что такие погодные условия сохранятся в ряде районов до 7 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в этой связи министерство вновь обращается к населению и призывает строго соблюдать правила безопасности.

«Для защиты от селей и наводнений следует держаться подальше от опасных зон, при возникновении угрозы немедленно подниматься на ближайшую возвышенность и неукоснительно следовать рекомендациям спасателей.

Помните: игнорирование правил представляет угрозу для жизни! В случае опасности звоните по номеру 112», — сообщили в министерстве.