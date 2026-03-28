МЧС Азербайджана продолжает эвакуацию граждан в связи с интенсивными дождями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Силами министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) продолжаются работы по проведению соответствующих мер безопасности на затопленных территориях в связи с интенсивными дождями.

Как сообщили Trend в министерстве, в результате принятых мер в общей сложности 118 гражданина, включая 25 несовершеннолетних, были эвакуированы в безопасную зону.

Отметим, что меры по устранению возникших последствий в целом осуществляются силами войск гражданской защиты МЧС, Государственной службы пожарной безопасности и служб специального спасения, Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на воде, а также силами Сумгайытского регионального центра.