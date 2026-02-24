Пезешкиан поприветствовал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан поприветствовал прогресс в мирном урегулировании между Азербайджаном и Арменией, назвав его важным шагом к укреплению безопасности и развитию регионального сотрудничества.

Об этом он сказал на встрече в Тегеране с министром обороны Армении Суреном Папикяном, передает Trend.

На встрече Пезешкиан подчеркнул готовность Ирана расширять всесторонние связи с соседями, в том числе с Арменией, и выразил намерение завершить подготовку документа о стратегическом партнерстве между Тегераном и Ереваном. По его словам, политика Ирана направлена на поддержку мира, стабильности и устойчивой безопасности, а любые дестабилизирующие действия наносят ущерб всем странам региона.

Папикян, в свою очередь, отметил успешное сотрудничество в оборонной, экономической и транспортной сферах и подчеркнул стратегическое значение партнерства с Ираном.