В рамках ОТГ важно искать решения по созданию безопасной информационной среды - посол Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - В рамках Организации тюркских государств (ОТГ) важно искать решения по созданию безопасной информационной среды для граждан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов в ходе 7-го заседания министров и должностных лиц ОТГ, ответственных за СМИ и информации, проходящего в Баку.

"В рамках Организации тюркских государств важно искать решения, способствующие созданию безопасной, прозрачной и справедливой информационной среды для граждан. В современной цифровой эпохе интернет и социальные сети стали мощным инструментом для обмена информацией и идеями, играя ключевую роль в обеспечении свободы выражения мнений и доступа к данным", - отметил посол.

По словам М. Мамытканова, создание безопасной и открытой информационной среды в странах-участницах является одной из приоритетных задач, поскольку это способствует укреплению национальной безопасности, поддержанию социальной стабильности и развитию сотрудничества.

"Вместе с тем социальные сети нередко используются для распространения недостоверной информации и разжигания вражды, что особенно актуально для многих многоязычных и культурно разнообразных обществ. Поэтому важно внедрять современные механизмы медиаграмотности, мониторинга контента и международного взаимодействия, чтобы обеспечить надежную защиту граждан и сохранить доверие к правовым принципам", - подчеркнул дипломат.