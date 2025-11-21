Основная цель создающегося Центра медиасовершенства - борьба с дезинформацией - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Центр медиасовершенства создается по рекомендации и инициативе главы азербайджанского государства и ставит своей целью борьбу с дезинформацией и фейковыми новостями в странах D-8, повышение квалификации в области медиа, организацию процесса подготовки кадров и реализацию проектов в этой области.

Об этом сказал сегодня журналистам исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов в рамках Медиафорума D-8 в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что целью проведения Форума является развитие международного и регионального сотрудничества медиа-субъектов государств-членов Организации экономического сотрудничества D-8, совершенствование сотрудничества в области цифровой среды и борьбы с дезинформацией, а также создание платформы для взаимодействия.

"На форуме обсуждается стратегический план Организации экономического сотрудничества D-8 по созданию Центра медиасовершенства. В настоящее время участникам форума представлен стратегический план Центра. До конца дня рекомендации наших медиа-экспертов и государственных чиновников из стран D-8 будут включены в будущий стратегический план этого Центра", - добавил А.Исмаилов.

