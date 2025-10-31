Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2026 год (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 31 октября 2025 17:34 (UTC +04:00)
Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2026 год (ФОТО/ВИДЕО)

Бести Мамед
Бести Мамед
БАКУ/Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в Казахстане министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 31 октября встретился с министром обороны этой страны генерал-лейтенантом Дауреном Косановым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основаны на узах дружбы и братства. Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и в других областях.

В ходе обсуждения перспектив двустороннего военного сотрудничества был проведён обстоятельный обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр обороны Казахстана вручил генерал-полковнику З.Гасанову медаль «За вклад в развитие международного сотрудничества».

В завершение встречи между министерствами обороны Казахстана и Азербайджана был подписан план военного сотрудничества на 2026 год", - говорится в информации ведомства.

