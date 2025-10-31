В Азербайджане впервые пересажено сердце от посмертного донора

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское здравоохранение переживает период исторического развития - в стране впервые пересажено сердце от посмертного донора.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Благодаря последовательным, системным и масштабным реформам, проводимым по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, система здравоохранения страны вступила в новый этап прогресса.

Проекты, инициированные и поддержанные Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, внесли значительный вклад в многопрофильное развитие сектора.

В Координационный центр по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики поступила информация о диагностировании смерти мозга у пациента, проходившего лечение в 3-й Городской клинической больнице.

Координационный центр оперативно организовал и скоординировал процесс донорства органов и трансплантации.

После подтверждения диагноза смерти мозга семья умершего проявила высокий пример гуманизма и дала согласие на донорство органов. Таким образом, впервые на Кавказе была выполнена трансплантация сердца от посмертного донора.

Операция по пересадке сердца была успешно проведена в Центральной клинике специализированной медицинской командой под руководством главного врача, профессора Кямрана Мусаева. Сердце посмертного донора было пересажено жителю Товузского района, 2006 года рождения.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики выражает глубокую благодарность родственникам донора за их благородный поступок, а также признательность медицинским специалистам, профессионально выполнившим свою работу, и желает им дальнейших успехов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!