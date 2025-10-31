В СЭЗ Алят начнут работать новые предприятия по производству солнечных панелей

БАКУ /Trend/ - В Свободной экономической зоне Алят начнут работать новые предприятия по производству солнечных панелей.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления уполномоченного органа Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров в ходе деловых встреч с членами Стамбульской промышленной палаты (ISO) в Баку.

"На сегодня Свободная экономическая зона Алят располагает около 200 гектарами земли. Большая часть этой площади, почти 138 гектаров, уже предоставлена ​​инвесторам. Строительные работы на оставшейся площади будут завершены в ближайшие недели. В настоящее время 23 гектара предоставлены под предприятия в сфере солнечной энергетики. Одно из этих предприятий будет производить солнечные панели, еще два - силиконовые кристаллы и другую продукцию, используемую при производстве солнечных панелей", - сказал он.

В. Алескеров подчеркнул, что на сегодня в СЭЗ зарегистрированы китайские, индийские, российские, израильские и турецкие компании. "Четыре из них ведут строительные работы. Две компании начнут производство продукции к концу текущего года. Две другие уже приступили к соответствующим работам и планируют представить свою продукцию в последующий период", - отметил он.

