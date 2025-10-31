Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в сфере здравоохранения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Азербайджан делегации во главе с председателем Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Абдуллахом Эреном в Министерстве здравоохранения состоялась встреча.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства здравоохранения, в ходе встречи был проведен обмен мнениями об успешном развитии многосторонних отношений между двумя братскими странами, о сотрудничестве в области здравоохранения и реализации совместных проектов.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что азербайджано-турецкое сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах, является образцовым. Он отметил исключительные заслуги в подготовке квалифицированных медицинских кадров в Азербайджане специалистов, работающих в медицинских центрах братской страны.

Было доведено до внимания, что вопросы устранения психологических нарушений у участников 44-дневной войны в поствоенный период, реинтеграции в общество пострадавших лиц, их социальной реабилитации всегда находятся в центре внимания азербайджанского государства. Так, в целях оказания проактивной психолого-медицинской помощи нашим ветеранам в Азербайджан по приглашению Министерства здравоохранения профессиональные специалисты из Турции поделились знаниями и опытом с местными специалистами, а также обследовали и провели лечение нуждающихся лиц.

Подчеркнув важность открытия Учебной лаборатории по фармации в Бакинском базовом медицинском колледже номер 2 Министерства здравоохранения при участии руководства TİKA, Т. Мусаев сказал: «Учебная лаборатория, созданная с целью получения более качественного образования молодежью двух братских стран, расширит возможности практического обучения студентов. Одновременно она послужит формированию современной и качественной образовательной среды в области фармации».

В свою очередь, А. Эрен отметил, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией, построенные на прочных основах, являются наглядным показателем нашего единства и солидарности.

Председатель TİKA подчеркнул, что в области здравоохранения между нашими странами также налажено тесное сотрудничество.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

