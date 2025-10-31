Болгария видит новые возможности сотрудничества с Азербайджаном помимо энергетики – министр

БАКУ /Trend/ - Болгария видит новые возможности сотрудничества с Азербайджаном помимо энергетики.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство энергетики Болгарии, об этом сказал министр энергетики Болгарии Жечо Станков в ходе 7-го заседания Болгаро-Азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Софии.

Совещание, сопредседателями которого выступили Ж.Станков и министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, было посвящено обсуждению конкретных шагов по углублению двустороннего взаимодействия.

«Партнерство между Болгарией и Азербайджаном имеет стратегическое значение, которое позволит сделать наши экономики более конкурентоспособными. Широкий спектр рассматриваемых тем и взаимовыгодных проектов демонстрирует результаты совместной работы», - подчеркнул Станков.

Министры отметили, что между двумя странами уже подписаны десятки соглашений — это яркое свидетельство устойчивого развития сотрудничества. Особое внимание стороны уделили энергетическому сектору, который является ключевым направлением партнёрства. Поставки азербайджанского газа покрывают около трети потребления в Болгарии, играя стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности региона.

Будучи одной из первых стран, поддержавших важнейший для Европы проект Южного газового коридора, Болгария вновь подтвердила готовность участвовать в инициативах по созданию "зеленых коридоров" и транспортировке устойчивой энергии из Каспийского региона.

Станков отметил, что работа комиссии служит прочной основой для дальнейшего наращивания экономических связей. «Ключевым элементом наших отношений остаётся энергетический сектор, однако мы видим и другие перспективные направления для укрепления сотрудничества — сельское хозяйство, транспорт, промышленность, оборонная отрасль и другие", - добавил он.

По итогам заседания сопредседатели комиссии подписали протокол с конкретными обязательствами и дальнейшими шагами по углублению партнерства.

В рамках сопутствующего заседанию бизнес-форума около 100 компаний из Болгарии и Азербайджана подтвердили заинтересованность в расширении экономических связей.