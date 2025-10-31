В Азербайджане состоится VIII заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Болгарией

БАКУ /Trend/ - В Софии состоялось VII заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, перед заседанием состоялась двусторонняя встреча между делегацией во главе с сопредседателем межправительственной комиссии с азербайджанской стороны, министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым и сопредседателем комиссии с болгарской стороны, министром энергетики Жечо Станковым.

На встрече прошел обмен мнениями по направлениям двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, трансфера технологий, увеличения товарооборота, стимулирования взаимных инвестиций, использования преимуществ, создаваемых Средним коридором, при экспорте продукции в третьи страны, сотрудничества в области продовольственной безопасности, охраны окружающей среды, труда и социальной защиты, здравоохранения, культуры, туризма и по другим вопросам.

Затем начало работу VII заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

Сопредседатель Жечо Станков отметил, что болгарская сторона заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном во всех областях, представляющих взаимный интерес – в торговле и промышленности, инвестициях, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, обороне, туризме, культуре и других. Назвав Азербайджан стратегическим экономическим партнером Болгарии, Жечо Станков подчеркнул, что связи в энергетической сфере играют ключевую роль в двусторонних отношениях. Он добавил, что Болгария придает большое значение расширению сотрудничества с Азербайджаном, определяя диверсификацию источников и маршрутов поставок энергоносителей в качестве приоритетного направления.

Сопредседатель Меджнун Мамедов подчеркнул, что отношения между нашими странами успешно развиваются во всех областях уже 30 лет. Азербайджан придает большое значение расширению отношений, основанных на многоплановом сотрудничестве с Болгарией, и существует большой потенциал для его развития во всех областях. Сопредседатель обратил внимание на важность дальнейшей диверсификации торговых связей и увеличения товарооборота с учетом экономического потенциала двух стран и отметил, что совместные бизнес-форумы позволят регулярно обмениваться информацией об экспортно-ориентированной конкурентоспособной продукции.

Затем был подписан протокол по итогам заседания. Документ предусматривает дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в области экономики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленности, энергетики, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, экологии, туризма, а также научно-технической и гуманитарной и социальной сферах. В итоговом протоколе также отражено намерение и далее совершенствовать нормативно-правовую базу двусторонних отношений. Стороны договорились провести VIII заседание Межправительственной азербайджано-болгарской комиссии по экономическому сотрудничеству в следующем году в Азербайджане.

