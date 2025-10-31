СМИ должны переосмыслить восприятие колониального прошлого — Аунду Монзия Седрик

БАКУ /Trend/ - СМИ должны переосмыслить восприятие колониального прошлого.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня генеральный директор медиапортала «Голос Конго» Аунду Монзия Седрик, выступая на международной конференции «Бельгийский колониализм: признание и ответственность» в Баку.

"Следует признать, что во многих странах СМИ всё ещё находятся под влиянием старого мышления. Хочу напомнить, что мы — четвёртая власть", - сказал он.

Гендиректор медиапортала заявил, что роль прессы чрезвычайно велика.

«После этого "круглого стола" мы должны добиться создания реальной организации. У нас есть влияние, и мы должны использовать его ответственно», - сказал он.

Седрик добавил, что главная роль прессы — побуждать людей участвовать в дискуссиях, подвергать сомнению колониальное мышление и формировать новые взгляды.

«Мы должны бросить вызов господствующим представлениям о колониальном прошлом, переосмыслить колониальный взгляд на историю Бельгии и работать над устранением его влияния на мышление людей.

Онлайн-СМИ должны способствовать мобилизации граждан, делая их более активными и вовлеченными в общественные дискуссии по таким темам, как справедливость, расизм, деколонизация», — сказал он.

