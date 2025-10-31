Счетная палата Азербайджана дала заключение по проекту госбюджета на 2026 год

БАКУ /Trend/ - Под руководством председателя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова состоялось очередное заседание коллегии структуры.

Как сообщает Trend со ссылкой на Счетную палату, на заседании сначала было обсуждено заключение Счетной палаты по проекту государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по основным моментам, отраженным в документе, результатам проведенного анализа и выдвинутым рекомендациям. По итогам обсуждений было принято решение об утверждении документа и его направлении в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Далее на заседании были обсуждены заключения Счетной палаты по проекту закона Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и проекту закона "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2026 год".

Члены коллегии рассмотрели основные вопросы, затронутые в документах, результаты проведенного анализа и представленные рекомендации. По итогам обсуждений было принято решение об утверждении заключений и их направлении в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!