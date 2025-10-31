Извинения за колониализм не должны ограничиваться выражением сожаления - Аббас Исмаил

БАКУ /Trend/ - Извинения за колониализм не должны ограничиваться выражением сожаления, они должны стать частью системных изменений.

Об этом сказал научный сотрудник Центра международных исследований Университета ISCTE в Германии Аббас Исмаил во время выступления на проходящей в Баку международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность", организованной Бакинской инициативной группой и посвященной колониальному прошлому Бельгии и его серьезным последствиям, сообщает Trend.

По его словам, важно не довольствоваться заявлениями, а перейти к структурным изменениям и реальной ответственности.

"И извинения, и компенсации - очень важные вопросы. Цель здесь - искупление вины перед народами Демократической Республики Конго, Руанды и других стран, подвергшихся бельгийскому колониализму", - подчеркнул Аббас Исмаил.

