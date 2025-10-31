Турецкая компания по производству древесины заинтересована в продвижении продукции на азербайджанский рынок

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания "Orman Ürünleri Emprenye İnşaat Nakliye və Otomotiv Sanayi ve Ticaret" заинтересована в выводе своей продукции на азербайджанский рынок.

Об этом сказал Trend глава компании Музаффар Демирель.

Он рассказал о деятельности компании и ее экспортном потенциале.

"Мы производим древесину и лесоматериалы. Кроме того, мы также занимаемся различными другими видами деятельности. Например, строим деревянные террасы, деревянные дома и т. д. Мы в основном экспортируем продукцию в Северный Ирак и Ливию. Сотрудничества с Азербайджаном в сфере экспорта у нас пока нет. Что касается импорта, мы импортируем сырье в основном из Финляндии и других стран Северной Европы. Иногда мы также закупаем древесину из России", - сказал он.

Представитель компании подчеркнул интерес к азербайджанскому рынку.

"Мы заинтересованы в азербайджанском рынке, но пока не налажено конкретное сотрудничество. На сегодня проведены предварительные переговоры с несколькими компаниями. Конечно, мы хотели бы работать и на азербайджанском рынке. Мы можем продавать здесь обработанную древесину", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!