Министерство финансов Азербайджана провело депозитный аукцион

БАКУ/Trend/ - 31 октября Министерство финансов Азербайджанской Республики организовало очередной депозитный аукцион для размещения средств казначейского счета в национальной валюте в местных банках в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство.

По результатам аукциона, остаток средств казначейского счета в размере 300 миллионов манатов был размещен на депозит сроком на 28 дней в двух банках из пяти крупнейших банков страны, подавших заявки, по средневзвешенной процентной ставке 7,00%.

