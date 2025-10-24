Азербайджан и Турция продолжают сотрудничество в области цифровой трансформации - замминистра

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция продолжают сотрудничество в области цифровой трансформации.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Турецкой Республики Ахмет Айдын, выступая на международной конференции «SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для людей и трансформация».

Он отметил, что применение искусственного интеллекта, особенно в сфере труда, не только повышает эффективность государства, но и создает условия для предоставления гражданам более качественных услуг.

«Турция интегрирует возможности искусственного интеллекта и цифрового государства в социальную политику, внедряя более инклюзивные и эффективные решения. Мы верим, что в будущем цифровые государства выйдут на первый план не только благодаря своим технологическим, но и социальным аспектам. Мы продолжим двигаться вперед вместе с Азербайджаном в этом процессе», — добавил замминистра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!