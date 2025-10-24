Обновленный план действий ОТГ на 2025-2026 гг. формирует основу техноинтеграции тюркских государств - генсек

БАКУ/Trend/ - Обновленный план действий Организации тюркских государств (ОТГ) на 2025–2026 годы формирует основу технологической интеграции тюркских государств.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на втором заседании министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ в Баку.

Он отметил, что обновленный план действий направлен на укрепление сотрудничества стран-членов в области искусственного интеллекта, цифровых и "зеленых" технологий, стандартизации, космических исследований и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Омуралиев подчеркнул, что министерская встреча проходит вскоре после успешного проведения 12-го Саммита ОТГ в Габале, и представляет собой важный шаг от стратегического партнерства к технологической интеграции тюркских государств. С момента первой встречи в Стамбуле в прошлом году сотрудничество в области промышленности, науки, технологий и инноваций значительно расширилось.

"В числе достигнутых результатов — прогресс рабочих групп и подгрупп в реализации плана действий 2024 года, обмен опытом в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации, развитие инновационной экосистемы через международные технологические фестивали, такие как Technofest в Турции и Стамбуле, а также Innoweek в Узбекистане", - сказал он.

Важным событием он назвал первую встречу руководителей учреждений интеллектуальной собственности стран ОТГ в Бишкеке, а также продвижение инициативы создания Общетюркской патентной организации (CTPO) как ключевого регионального проекта по защите интеллектуальной собственности и поддержке инноваций.

Кроме того, Омуралиев подчеркнул успехи стран-членов в сфере космических технологий, включая проект CubeSat, обучающие программы Турции и деятельность Турецкой академии космических исследований, стимулирующей научный обмен среди молодежи.

"Обновленный план действий на 2025–2026 годы формирует ориентированную на будущее рамку, которая позволит тюркским государствам стать динамичным центром инноваций и технологий. Среди новых инициатив — создание совместного Фонда исследований, разработок и инноваций ОТГ и активизация роли Тюркской торгово-промышленной палаты (TCCI) в продвижении промышленного сотрудничества и инвестиционных партнерств", - сказал он.

Завершая выступление, Омуралиев отметил, что предстоящий неформальный саммит ОТГ в 2026 году в Туркестане под темой «Искусственный интеллект и цифровое развитие» станет площадкой для демонстрации результатов совместных усилий и дальнейшей интеграции технологий в регионе.