Президент Токаев отметил рост экономики Казахстана на 16% с 2019 года

АСТАНА /Trend/ - С 2019 года рост экономики Казахстана составил 16 процентов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного выступления по случаю Дня Республики.

По его словам, в этом году валовой внутренний продукт Казахстана приблизился к 137 триллионам тенге (около 291 миллиарда долларов). ВВП на душу населения увеличился на 47% и достиг 14 400 долларов, что является одним из самых высоких показателей среди стран СНГ.

Президент подчеркнул, что государство продолжает проводить эффективные политические реформы, направленные на построение "Справедливого Казахстана". "Граждане получили возможность непосредственно участвовать в принятии решений, влияющих на судьбу страны. Введены прямые выборы акимов сел, районов и городов областного значения. Полностью обновился корпус сельских акимов и на 25% - районных", - отметил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что система власти претерпела существенные изменения: "В обществе утвердился принцип "Сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство". Столь масштабных преобразований в государственном управлении в нашем регионе ранее не было".

Токаев также затронул внешние вызовы, включая пандемию, санкционное давление и разрушение традиционных торговых маршрутов, отметив, что Казахстан своевременно принял необходимые меры для сохранения потенциала экономики.

По его словам, за семь лет внешнеторговый оборот страны увеличился на 83% и составил 142 миллиарда долларов, а объем золотовалютных резервов достиг 58 миллиардов долларов. Глава государства подчеркнул, что эти показатели подтверждают лидерство Казахстана по экономическим показателям в регионе.

"Мы сплоченно претворяем в жизнь эффективные политические реформы, благодаря которым в обществе началась глубокая трансформация", - добавил Президент.