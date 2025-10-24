Иранская компания увеличила производство автомобилей

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (21 марта-22 сентября 2025 года) производство легковых автомобилей иранской автомобилестроительной компанией Irankhodro выросло на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-21 сентября 2024 года), или на 21,5 тыс. единиц.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете компании Кodal (codal.ir), которая функционирует при Организации по ценным бумагам и биржам Ирана.

Согласно отчету, иранская компания Irankhodro произвела 263 468 легковых автомобилей за 6 месяцев. Однако за аналогичный период прошлого года объем производства легковых автомобилей этой компанией составил 241 957 единиц.

В отчете говорится, что за указанный период компания произвела около 80,9 тыс. автомобилей Peugeot, 70,8 тыс. автомобилей Soren, 42 тыс. автомобилей Dena, 40,1 тыс. автомобилей Tara, 10,7 тыс. автомобилей Haima, 6,26 тыс. автомобилей Runna и 12,6 тыс. автомобилей других марок.

Следует отметить, что, согласно отчету Kodal, за первые 6 месяцев текущего иранского года три основных иранских автомобильных завода (Irankhodro, Saipa и Parskhodro) произвели 404 461 легковой автомобиль. Производство легковых автомобилей сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.