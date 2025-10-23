Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Назван объем средств в госбюджете, предусмотренных на аграрный сектор и ЖКХ в Азербайджане в 2026 г.

Общество Материалы 23 октября 2025 15:56 (UTC +04:00)
Назван объем средств в госбюджете, предусмотренных на аграрный сектор и ЖКХ в Азербайджане в 2026 г.

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Из государственного бюджета Азербайджана на 2026 год на сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды предусмотрено 1 976,8 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

В проекте закона указано,что на расходы, связанные с аграрным сектором, планируется направить 1 222,1 миллиона манатов.

Это на 18,3 миллиона манатов, или на 1,5 процента больше, чем в 2025 году, и на 126,4 миллиона манатов, или на 11,5 процента больше по сравнению с 2024 годом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости