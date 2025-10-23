Назван объем средств в госбюджете, предусмотренных на аграрный сектор и ЖКХ в Азербайджане в 2026 г.

БАКУ/Trend/ - Из государственного бюджета Азербайджана на 2026 год на сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды предусмотрено 1 976,8 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

В проекте закона указано,что на расходы, связанные с аграрным сектором, планируется направить 1 222,1 миллиона манатов.

Это на 18,3 миллиона манатов, или на 1,5 процента больше, чем в 2025 году, и на 126,4 миллиона манатов, или на 11,5 процента больше по сравнению с 2024 годом.

