Президент Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 24 октября 2025 14:34 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - 24 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президенты Азербайджана и России в продолжение встречи, проведенной 9 октября в рамках заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе, обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

В ходе телефонного разговора были затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

