Центр цифровых инноваций DOST применяет ИИ для выявления мошенничества при оценке инвалидности

Общество Материалы 24 октября 2025 15:54 (UTC +04:00)
Центр цифровых инноваций DOST применяет ИИ для выявления мошенничества при оценке инвалидности

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения возможных нарушений в процессе оценки инвалидности Центр цифровых инноваций DOST применяет решение Fraud Detection («выявление мошенничества»).

Об этом заявил сегодня на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" директор Центра цифровых инноваций DOST Кенан Акперов, сообщает Trend.

По его словам, это особенно актуально в тех случаях, когда при анализе медицинских данных есть возможность идентификации персональной информации.

"Иногда такие данные могут ошибочно влиять на результаты оценки. С помощью этого решения мы выявляем подобные случаи и обеспечиваем более объективную оценку.

Следующее направление работы связано с сотрудничеством с государственными структурами и экспертами в сфере оценки услуг. Здесь целью является принятие правильных решений в результате оценки услуг, оказываемых гражданам. Медицинские эксперты также участвуют в этом процессе, и наша цель - снизить нагрузку на врачей с помощью искусственного интеллекта и поддержать их в принятии более точных решений. Здесь следует особо подчеркнуть, что для того, чтобы искусственный интеллект давал правильные результаты, информация, которую он использует и "изучает", обязательно должна быть точной и надежной", - подчеркнул он.

