Назван прогноз по сумме пособий за счет взносов на обязательное соцстрахование на 2026 г.

БАКУ /Trend/ - Прогноз по сумме пособий, предоставляемых за счёт взносов обязательного государственного социального страхования, составляет на 2026 год 203,57 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В проекте указано, что это превышает утверждённый прогноз на 2025 год на 2,60 процента или 5,16 миллиона манатов.

Поскольку в пособиях по временной нетрудоспособности, беременности и родам в качестве одного из основных элементов учитывают заработную плату и доход, при определении прогнозных показателей по данным видам пособий были проведены субэконометрические расчеты ожидаемых темпов роста среднемесячной заработной платы работников.

По другим видам пособий прогноз составлялся на основе динамики изменения численности застрахованных лиц.

