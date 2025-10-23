В Азербайджане будет создана информационная система по энергоэффективности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана Информационная система по энергетической эффективности.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности», который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

В проекте указано, что Информационная система по энергоэффективности органа (организации), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, будет обеспечивать государственный контроль в области эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности, ведение реестра энергоаудиторов и энергоаудиторских организаций и контроль за их деятельностью, предоставление информации и повышение осведомленности, оценку потенциала энергоэффективности, организацию сертификации энергоэффективности зданий, а также размещение списка хозяйствующих субъектов и нежилых зданий, подлежащих обязательному энергоаудиту, списка поставщиков услуг по энергоэффективности и отчета о текущем состоянии и развитии услуг по энергоэффективности.

