Токаев назвал транспорт и диверсификацию приоритетами модернизации экономики Казахстана

АСТАНА /Trend/ - Казахстан делает ключевым направлением модернизацию национальной экономики, при этом особый акцент делается на диверсификацию и развитие транспортного сектора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного выступления по случаю Дня Республики.

"Особый акцент делается на развитие транспортной сферы как стратегически важной отрасли. Казахстан должен стать главным логистическим центром Евразии, тем более для этого есть необходимый потенциал и большие возможности", - подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что в прошлом месяце была запущена вторая линия железной дороги Достык-Мойынты - крупнейший проект в отрасли за годы независимости. "Также в нынешнем году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог. У нас появилась возможность осуществлять перевозку грузов через территорию Китая. Учитывая нестабильную ситуацию на мировых рынках, это можно назвать большим достижением", - добавил он.

Президент подчеркнул успехи в воздушном транспорте: "В этом году было открыто 36 новых авиамаршрутов, в том числе в крупные города Азии и Европы. Однако необходимо и дальше укреплять эту отрасль, совершенствовать систему авиационных грузоперевозок".

Токаев также отметил рост обрабатывающей промышленности на 7,5% с начала года и значительную роль малого и среднего бизнеса, доля которого в экономике достигла 40%. "Предприниматели обеспечивают занятость почти половины трудоспособного населения страны", - сказал он.

По словам главы государства, наблюдается динамичный рост строительства: "В прошлом году было построено около 19 млн квадратных метров жилья - это самый высокий показатель за годы независимости, тысячи семей обрели собственное жилье".

Особое внимание Токаев уделил сельскому хозяйству: "Общий объем производства сельхозпродукции увеличился в 2,5 раза. В текущем году закрома страны обеспечены продовольствием, собрано более 20 миллионов тонн зерна, укрепился экспортный потенциал Казахстана, вырос авторитет нашей страны как торгового партнера".