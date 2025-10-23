Назван прогноз реального темпа роста доходов населения в Азербайджане в 2026 г.

БАКУ /Trend/ - В связи с ростом экономической активности реальный темп роста доходов населения прогнозируется на уровне 3,4% в 2026 году, а в 2027-2029 годах - 3,7% в среднегодовом исчислении.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В проекте закона указано, что, в соответствии с ростом доходов, реальный темп роста расходов населения прогнозируется на уровне 3,5% в 2026 году, а в 2027-2029 годах – 3,6% в среднегодовом исчислении.

Согласно прогнозам, объем инвестиций в основной капитал увеличится на 6,9% в 2026 году, на 2,9% в среднегодовом исчислении 2027–2029 годов, а в ненефтегазовый сектор - на 1,1% и 4,8% соответственно.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!