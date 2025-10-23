Hефтегазовый рынок Туркменистана имеет хороший задел на будущее - AGV

​АШХАБАД /Trend/ - Российская компания AGV, производитель комплектующих для поршневых компрессоров и газопоршневых двигателей, рассматривает возможности сотрудничества с нефтегазовой отраслью Туркменистана и стран Центральной Азии.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил Евгений Жегалов, менеджер по продукту компании AGV, в кулуарах XXX Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

​"Мы впервые на этой выставке и в Туркменистане в целом. С этого года мы начинаем работу на экспорт в Центральную Азию. Наше ожидание – это поиск новых партнеров и заказчиков", - отметил Жегалов.

Он подчеркнул, что Туркменистан представляет собой крупный и перспективный рынок для компании.

"Здесь достаточно большой рынок, газ представлен в значительном количестве, компаний нефтедобывающих и перерабатывающих отраслей тоже немало. Поэтому мы здесь видим хороший задел на будущее для нашей работы", - заявил Жегалов.

По его словам, AGV также планирует развивать проекты в Казахстане и Узбекистане, находящиеся на стадии договоренностей по поставкам для опытно-промышленных испытаний. В настоящий момент у компании есть представительство в Казахстане.