Инвестиции в энергосектор Азербайджана возросли

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года в Азербайджане инвестиции в основной капитал в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром составили 1,2 млрд манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

За указанный период удельный вес инвестиций в основной капитал в указанной сфере составил 9,2%.

Отметим, что в январе-сентябре 2025 года на развитие экономической и социальной сфер страны из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 13,048 млрд манатов, что на 1% больше, чем за соответствующий период 2024 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, снизился на 11,5%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 7%.

Из общего объема инвестиций 6,648 млрд манатов или 51% направлено в сферу производства, 4,298 млрд манатов (32,9%) – в сферу услуг и 2,102 млрд манатов (16,1%) – в жилищное строительство.