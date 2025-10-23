Социальные расходы составят 41% госбюджета Азербайджана в 2026 году

БАКУ/Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год на социальные расходы предусмотрено 17 миллиардов 145,5 миллионов манатов. Это составляет 41,1% бюджетных расходов.

Согласно данным Trend, социальные расходы включают в себя фонд оплаты труда, закупку продуктов питания, расходы на пенсии и социальные пособия, медикаменты и перевязочные материалы, обязательное медицинское страхование и другие меры.

В 2026 году эти расходы будут на 213,4 миллиона манатов, или на 1,3 процента больше, чем в 2025 году, и 2 миллиарда 492,8 миллиона манатов, или на 17 процентов больше, чем в 2024 году.

По сравнению с 2022 годом доля социальных расходов в расходах государственного бюджета увеличилась на 5 процентных пунктов, а в абсолютном выражении — на 5 миллиардов 568,4 миллиона манатов, или на 48,1 процента.

