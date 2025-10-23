Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Акцизная ставка на алкоголь в Азербайджане повышается

Экономика Материалы 23 октября 2025 18:11 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Акцизная ставка на алкоголь в Азербайджане повышается.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Отмечено, что в настоящее время действует ставка акциза в размере 4,8 маната за литр питьевого спирта (включая неденатурированный этиловый спирт крепостью не менее 80 процентов; неденатурированный этиловый спирт крепостью менее 80 процентов), водки, крепленых напитков и крепленых материалов для их производства, ликеров и ликероводочных изделий, коньяка и коньячного материала.

Согласно проекту, ставка акциза на данную продукцию повышается до 5 манатов.

