Арбитраж — это не политический инструмент, а цивилизованное решение споров — экс-президент UNIDROIT

Общество Материалы 24 октября 2025 17:40 (UTC +04:00)

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Арбитраж — это не политический инструмент, а цивилизованное решение споров.

Как сообщает Trend, об этом сказала бывший президент UNIDROIT Мария Кьяра Малагути в своем выступлении на церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.

"Любой арбитражный центр должен тесно сотрудничать с судебной системой. Благодаря этому они дополняют друг друга", - сказала она.

Бывший президент UNIDROIT отметила, что в настоящее время проводятся реформы в сфере инвестиционного арбитража.

«Арбитраж дополняет судебную систему и дает возможность выбора", - сказала она.

Мария Кьяра Малагути также подчеркнула, что многие споры в строительном секторе в настоящее время решаются через арбитраж.

