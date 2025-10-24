Арбитраж — это не политический инструмент, а цивилизованное решение споров — экс-президент UNIDROIT

БАКУ /Trend/ - Арбитраж — это не политический инструмент, а цивилизованное решение споров.
Как сообщает Trend, об этом сказала бывший президент UNIDROIT Мария Кьяра Малагути в своем выступлении на церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.
"Любой арбитражный центр должен тесно сотрудничать с судебной системой. Благодаря этому они дополняют друг друга", - сказала она.
Бывший президент UNIDROIT отметила, что в настоящее время проводятся реформы в сфере инвестиционного арбитража.
«Арбитраж дополняет судебную систему и дает возможность выбора", - сказала она.
Мария Кьяра Малагути также подчеркнула, что многие споры в строительном секторе в настоящее время решаются через арбитраж.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!