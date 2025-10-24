Четыре инвестзаявки в Азербайджано-Кыргызском фонде развития получили предварительное одобрение - министр экономики

БАКУ /Trend/ - Четыре инвестиционные заявки в Азербайджано-Кыргызском фонде развития (АКФР) уже рассмотрены и получили предварительное одобрение.

Об этом сказал в пятницу Trend министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков в кулуарах второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов ОТГ в Баку.

"Что касается двусторонних фондов, то один уже существует и на данный момент динамично ведет свою работу - это Азербайджано-Кыргызский фонд развития (АКФР). Четыре инвестиционные заявки уже рассмотрены и получили предварительное одобрение", - сказал он.

По его словам, в настоящее время ведется работа по увеличению капитала этого фонда до 100 миллионов долларов. На данный момент он составляет 25 миллионов, и в ближайшее время ожидается его пополнение.

Сыдыков отметил, что также планируется провести заседание Тюркского инвестиционного фонда в ближайшее время в Бишкеке.

"Я хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к нашим бизнесменам, совместным азербайджанско-кыргызским предприятиям и азербайджанским инвесторам: обратите внимание на эти два фонда, особенно на Азербайджано-Кыргызский фонд развития. Если вы планируете реализовать инвестиционный проект на территории Кыргызстана, Азербайджана или на третьей стороне, АКФР рассмотрит вопрос финансирования", - добавил Сыдыков.